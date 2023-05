Spotify supprime de son répertoire des dizaines de milliers de chansons produites par une IA

Ce 11 mai, Gilles Quoistiaux nous parlait de Spotify dans Déclic. La plateforme a en effet supprimé plusieurs dizaines de milliers de titres de son répertoire, des chansons créées grâce à l’intelligence artificielle.

C’est grâce à un programme, Boomy, que sont produits de toutes pièces ces titres. Le procédé est simple, vous choisissez un genre, une thématique qui correspond à votre envie du moment et vous entrez quelques mots-clés pour que l’IA fasse le reste. En retirant ces musiques de son répertoire, Spotify aurait éliminé 7% du catalogue produit par Boomy. Mais la tâche est ardue pour la plateforme qui reçoit chaque jour 100.000 nouveaux titres. Il est des plus complexe de dénombrer ces titres artificiels et il devient de plus en plus compliqué de les reconnaître. Une chose est pourtant certaine, elle constate une inflation de ce phénomène qu’elle nomme "streaming artificiel".