Spotify se moque-t-il des artistes ?

Cette semaine nous avons assisté à un bras de fer entre Neil Young et quelques autres grandes stars américaines de la chanson et la première plateforme de streaming musical au monde, Spotify. Les artistes ont menacé de quitter le géant suédois s’il ne retirait pas de la plateforme le podcast le plus écouté outre-Atlantique, " The Joe Rogan Expérience ". Bras de fer perdu par Neil Young qui malgré ses 2,4 millions d’abonnés et ses 6 millions d’auditeurs par mois, n’a pas pu rivaliser avec Joe Rogan et ses 11 millions d’auditeurs par épisode. Et menace mise à exécution donc, puisque Neil Young n’est plus disponible sur Spotify.