Spotify rachète Heardle, le Wordle de la musique

Malheureusement, ce rachat signifie que pour l’instant, le jeu n’est disponible que dans une poignée de pays (les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Irlande, le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande), alors qu’il était disponible à travers le monde avant le rachat. Il faudra donc attendre avant de retrouver le jeu chez nous, mais Spotify annonce que cela est bel et bien prévu.

Du côté des nouveautés, le catalogue de Spotify sert désormais de base au jeu (contrairement à SoundCloud dans sa version gratuite), et il est possible d’écouter la chanson dans son entièreté à la fin du jeu.

“Dans le futur, nous prévoyons également d'intégrer Heardle et d'autres expériences interactives plus pleinement au sein de Spotify afin de permettre aux amateurs de musique de se connecter plus profondément avec les artistes et de défier leurs amis - et de s'amuser dans le processus”, déclare Spotify.