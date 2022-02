Spotify : les demandes d’annulation d’abonnement se multiplient

L’affaire Joe Rogan, ce podcasteur très célèbre qui est accusé de partager de fausses informations au sujet du Covid-19 et du vaccin, met à mal le géant du streaming. Après le départ de Neil Young et Joni Mitchell, qui ont tous les deux demandé à ne plus faire partie du catalogue de la plateforme, ce sont désormais les abonnés qui souhaitent quitter le navire.

En effet, Spotify est submergé de demande d’annulations d’abonnement, à tel point qu’il est actuellement très difficile de procéder à une annulation. Selon le retour de plusieurs utilisateurs, soit le service est trop lent, soit la demande n’est tout simplement pas prise en compte.