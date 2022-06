Spotify lance une fonctionnalité “Super Groupe”

La plateforme de streaming vous propose de créer le groupe de vos rêves.

Comme son nom l’indique, la nouvelle fonctionnalité “Supergrouper” offre la possibilité de sélectionner jusqu’à cinq artistes de votre choix, et de les mélanger au sein d’une playlist personnalisée.

“Regardez vos listes de lecture et vos chansons likées sur Spotify ; vous remarquerez probablement que les artistes que vous écoutez ne rentrent pas dans un genre ou une époque. Peut-être viennent-ils de différentes parties du monde, peut-être que certains sont décédés, ou peut-être n'ont-ils tout simplement pas eu de raison de se réunir. Supergrouper vous donne le pouvoir de réunir votre groupe d'artistes de rêve et de partager vos combinaisons créatives avec vos amis et vos autres fans”, explique la plateforme.

L’option, qui a pour but de différencier encore plus Spotify de la concurrence, reste avant tout un gadget sympathique, mais qui ne révolutionnera pas vos habitudes d’écoutes. Il ne s’agit que d’un moyen supplémentaire de créer une playlist.

Actuellement, l’option n’est disponible que dans une poignée de pays. Mais une fois ouverte au reste du monde, il suffira de mettre à jour l’application Spotify, puis de se rendre sur le site spotify.com/supergrouper. Vous pourrez alors sélectionner vos artistes, leur attribuer un rôle (le compositeur, le chanteur, etc.) et donner un nom à votre super groupe. Le tout pourra être partagé avec vos amis via un code unique.