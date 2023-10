Spotify : êtes-vous prêts à payer 20 euros par mois pour une version "super premium" ?

Spotify abandonnerait donc le nom Spotify Hi-Fi pour cette offre, qui serait proposée à partir de 19,99 dollars par mois selon le spécialiste Chris Messina. Rappelons que Spotify Hi-Fi / Supremium était logiquement attendu pour le deuxième trimestre 2023, mais l’offre a connu un petit retard supplémentaire, comme le confirmait récemment le PDG Daniel Ek : "Ce que je dirai, bien sûr, c'est que Hi-Fi reste quelque chose que nous pensons qui a de la valeur, mais c'est quelque chose qui a de la valeur pour probablement plus d'aficionados sur le marché du streaming et nous sommes intéressés, évidemment, par la façon dont nous pourrions utiliser cela comme un outil pour, à l'avenir, augmenter encore plus notre valeur, mais nous n'avons rien à annoncer à ce stade."

Quoi qu’il en soit, à en croire la publication de Chris Messina ci-dessous, l’offre dispose déjà d’un logo, ce qui pourrait signifier que le lancement devrait avoir lieu prochainement.