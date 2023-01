Spotify annonce Stream On, sa conférence annuelle

Spotify prépare des annonces en ce début d’année. Et beaucoup croisent les doigts pour que la qualité Hi-Fi, tant attendue, soit de la partie.

La conférence Stream On, qui a vu le jour en 2021, permettra notamment de mettre en avant les nouveaux outils de la plateforme à destination des artistes. Mais le grand public attend principalement une annonce, que l’entreprise suédoise promet depuis plusieurs années. En effet, Spotify est à la traîne sur l’audio lossless (sans perte de qualité), et ses principaux concurrents comme Apple Music, Deezer ou Amazon Music proposent tous une offre d’écoute plus qualitative.

Depuis l’annonce de Spotify il y a plus d’un an, de nombreuses rumeurs ont annoncé l’arrivée d’une offre Hi-Fi, mais rien ne s’est concrétisé. Afin de conserver sa place de leader, Spotify a donc tout intérêt à se lancer à son tour sur le marché. Après tout, comme on dit, mieux vaut tard que jamais.

La conférence Stream On aura lieu le 8 mars prochain, à 19h, heure belge. On aura l’occasion d’en reparler dans quelques semaines.