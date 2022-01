Sports d'hiver : comment préparer son corps avant un séjour au ski ?

Les stations ont rouvert leurs portes après une année difficile vu le Covid-19. Une bonne nouvelle pour ceux qui ont la chance d'aller en vacances à la montagne. Mais comment se préparer à un séjour au ski ? Les conseils du Dr Charlotte, médecin généraliste, dans "La Grande Forme".

Le sport d'hiver a repris et cette année, nous sommes autorisés à retourner glisser sur les pentes enneigées, c’est une très bonne choses mais ce retour au ski nécessite tout de même quelques préparations. Le point avec notre médecin généraliste,

Ski et Cœur

Le ski - les sports d'hiver en général - est un sport réalisé dans des conditions atmosphériques qui sont particulièrement exigeantes pour la fonction cardiaque. En effet, en altitude, il y a moins d’oxygène. Résultat : le cœur doit alors plus pomper pour donner - via le sang - assez d’oxygène à l’ensemble du corps. C’est souvent pour ça que les cyclistes, par exemple, s’entraînent beaucoup en altitude car le corps va fabriquer une hormone qui s’appelle érythropoïétine qui va stimuler la fabrication des globules rouges et donc quand ils vont descendre (baisse d'altitude), ils seront particulièrement boostés et ça de manière naturelle.

De plus, le froid nécessite une adaptation du corps et donc une force supplémentaire pour le cœur. Ajoutez à cela la déshydratation parce que trop souvent, on oublie de s’hydrater sur les pistes. Cela engendre donc des accidents cardio-vasculaires ; la deuxième cause de problèmes en altitude. Un quart des interventions des médecins urgentistes en station de ski sont réalisées pour des problèmes cardio-vasculaires. Et dans la majorité des cas, 80 % ont plus de 40 ans.

Les facteurs de risque sont le fait d’être un homme, la sédentarité, le tabagisme, l’obésité, un mauvais cholestérol et de l’hypertension.

Alors faut-il voir son cardiologue avant d’aller faire un séjour à la montagne ?

Sous les 2500m, pas forcément selon le Dr Charlotte, "mais si vous avez plus de 40 ans et que vous avez des facteurs de risques comme de l’hypertension ou du cholestérol, un petit surpoids, du diabète ou encore que vous fumez, oui c'est nécessaire de consulter. Il faut absolument consulter d’abord son généraliste et lui verra s’il est opportun ou pas d’aller voir un cardiologue. Et une fois sur les pistes, il faut rester attentif à tous signes de douleur au niveau du cœur et toujours reprendre le ski progressivement.

Préparation physique

En parlant de démarrer progressivement il est important de se préparer physiquement. Pour ce faire, le Dr Charlotte nous propose trois exercices faciles découverts sur un site internet afin de se préparer à affronter les pistes.

Le ski est un sport qui nécessite de bonnes articulations, c’est surtout les genoux et les chevilles qui en prennent plein la figure et si on a une bonne préparation physique au niveau musculaire, les articulations seront beaucoup plus protégées.

Un premier exercice est un exercice qui renforce les cuisses ce sont donc des exercices de squattent. Que vous faites pendant cinq minutes. Le deuxième est un exercice où vous faites la chaise contre le mur cinq minutes aussi. Et le troisième exercice est un exercice d'équilibre : mettez-vous simplement debout les jambes légèrement fléchies sur une seule jambe et puis sur l’autre en fermant les yeux. Cela vous semble facile mais c’est important de bien préparer sa condition physique, deux ou trois semaines avant c’est l’idéal, durant 15 minutes par jour tous les jours.