Sport, logement, baignade : les gestes à privilégier en cas de canicule.

Dans la mesure du possible, il est également indispensable de rester au frais et donc d'éviter toute sortie aux heures les plus chaudes de la journée. Si votre logement ne vous permet pas de profiter d'une quelconque fraîcheur, n'hésitez pas à vous rendre dans des lieux publics qui pallieront ce manque, à savoir une bibliothèque, un cinéma, un magasin ou tout autre endroit dans lequel la chaleur ne sera pas étouffante.

Les efforts physiques doivent être limités pendant les heures les plus chaudes, dans la mesure du possible.

Celles et ceux qui sont amenés à travailler pendant cet épisode de canicule peuvent consulter le site de l'Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour y trouver les mesures à suivre.

Pendant cette vague précoce, les températures ne descendront pas en dessous des 20 degrés, même la nuit, il convient donc de faire en sorte de maintenir son logement au frais. Santé Publique France recommande de conserver les volets fermés en journée lorsqu'ils sont directement exposés au soleil et de les ouvrir côté ombrage seulement si cela permet d'obtenir un courant d'air. L'objectif est de repousser la chaleur et de refroidir les différentes pièces du logement. Lorsque la température extérieure devient plus fraîche que la température intérieure, ne pas hésiter à tout ouvrir pour renouveler l'air et profiter d'un brin de fraîcheur.