Côté NBA, vous savez que j’ai une affection pour ce sport. Le regretté Kobe Bryant avait signé un deal avec Sony qui espérait bien tirer de jolis revenus de la notoriété du joueur. La maison de disques voulait partir sur un projet plus pop tandis que Kobe lui, aimait le rap brut et underground. Résultat : ben, pas de résultat puisque le label décidera finalement d’abandonner le projet.

Et pour terminer sur une note positive avec Shaquille O’Neal. La légende NBA est certainement le plus grand athlète rappeur de tous les temps. Quatre albums sortis dans les années 90 et des collaborations avec Jay-Z et Warren G, entre autres.