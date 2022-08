Différents freins entravent la pratique du sport chez les jeunes, pourtant essentielle à l’équilibre mental et physique. Certains déclarent manquer de temps et de motivation pour s’adonner à une activité sportive et 70% d’entre eux estiment que cela coûte trop cher, rapporte le Forum des jeunes.

Cet avis mentionne également d’autres freins comme le manque d’infrastructures sportives disponibles et leur difficulté d’accès par des moyens de mobilité douce.