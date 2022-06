Sport et innovation : la Belgique, un pays capable de produire du matériel innovant

Autre exemple et même constat chez Gerondal, fabricant de ski belge en bois. "Notre produit est clairement sur un marché de niche. Et comme on voulait garder une éthique, ça se répercute sur le prix car nos skis tournent autour de 2 à 3000 euros. On s’est un peu ouvert au marché du luxe, mais comme on n’est en dessous des prix, ça laisse aussi à une porte ouverte aux gens qui ont moins de sous."

En plus de faire attention à l’empreinte écologique du vêtement, le client vient aussi pour un produit qualitatif qu’il ne trouvera pas ailleurs et qui pourra durer dans le temps. Voilà donc ce qui attire l’acheteur.

Même son de cloche du côté de Zafi, une entreprise qui produit des cadres de vélos en bois. "Il faut trouver son public cible car c’est vrai que nous, on est sur un produit qui reste un produit exceptionnel, de niche. On se positionne par rapport au marché, c’est ce qui est important et qui nous différencie. Chez nous, on a un produit qui on le sait, est hors du commun avec ce vélo en bois et le public sera assez différent d’un public que l’on retrouve dans les magasins classiques. C’est ce qui est important car une fois qu’on a un produit belge, il sera plus cher qu’un vélo classique dans notre cas."

Plus cher, oui, mais où la qualité est mise en avant comme le confirme Moove360, : "Il y a une notion de production locale et de transparence à avoir. On doit véhiculer une autre manière de faire du sport. Et puis on est sur du qualitatif. C’est donc plus cher, mais au niveau de la qualité, on est bien mieux. Cela a par contre un prix, car quand on applique les maigres marges pour faire fonctionner la marque, on arrive à des montants plus chers."