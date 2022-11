Sport et grossesse peuvent-ils faire bon ménage ?

Est-ce risqué de faire du sport enceinte ?

Physiologiquement

La grossesse va engendrer une hyperlaxité ligamentaire qui est nécessaire pour le développement de la grossesse et qui est due à la progestérone. Résultat : on va avoir des articulations moins stables au niveau de la colonne vertébrale, des chevilles et des épaules. On va donc plus facilement se blesser ; entorse, luxation d'épaule, lumbago, etc.

On va également subir une accélération de la fréquence cardiaque et respiratoire de base. Comme on est plus vite essoufflé, autant diminuer le côté performant lors des séances sportives et baisser ses objectifs. De plus, le centre de gravité est différent, attention notamment aux cyclistes...

Épargner son plancher pelvien/son périnée

Il est très important d'épargner son plancher pelvien/son périnée qui est déjà soumis à pas mal de contraintes mécaniques pendant la grossesse. Attention à bien être entouré si on veut faire des abdominaux.

Méfiance quant à certains sports à risque

C'est notamment le cas du ski. Ce n'est pas forcément le sport qui est dangereux mais les accidents qu'il peut engendrer. Or, la grossesse complique la prise en charge si vous devez être opérée/immobilisée, il y a plus de risque de thrombose, des difficultés pour l'anesthésie, etc.

Et pour bébé ?

"Peu d'études ont été faites à ce sujet mais d'après les résultats de celles qui ont été réalisées : la pratique du sport n'augmente pas le taux de fausse-couches ni de prématurité ni de réduction du poids des nouveau-nés. Au contraire, en théorie, les endorphines dégagées dans la pratique du sport favorisent le bien-être fœtal, on parle bien ici d'une grossesse qui n'est pas à risque", souligne le Dr Renkin, gynécologue-obstétricienne..