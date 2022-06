Sport en plein essor, le padel fait-il trop de bruit ? "Les nuisances générées doivent être cadrées", dit la ministre de l’Environnement

Le padel est un sport de raquette qui a connu un engouement sans précédent lors de la crise sanitaire. Comme le tennis, il peut se pratiquer en extérieur, mais sur un terrain plus petit et est donc plus facile d’accès pour les néophytes. On y joue avec une raquette pleine et le terrain est entouré de parois vitrées sur lesquelles on peut faire rebondir la balle. Et c’est bien là que réside le problème : le padel est un sport plus bruyant que le tennis. "Il y a aussi le fait qu’on joue généralement à quatre, sur une plus petite surface. Les bruits sont différents et je pense que l’explosion de ce sport et du nombre de terrain peut exposer le voisinage à des bruits auxquels il n’est pas habitué et peut générer du mécontentement", confirme Karine Biver, responsable de plusieurs clubs de tennis et de padel.