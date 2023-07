Sport de haut-niveau en Wallonie : le gouvernement lance l’appel à candidatures pour son pôle d'excellence multidisciplinaire

Le gouvernement wallon en a fait une priorité dans son plan de relance : il souhaite doter la région d’un pôle sportif d’excellence multidisciplinaire, qui doit combiner la pratique sportive au plus haut niveau, la formation des espoirs et des professionnels, la recherche médicale et scientifique et le développement économique.

L’objectif premier est d’offrir aux sportifs de haut-niveau les équipements et l'encadrement qui leur permettront de s’entraîner de façon optimale et d’améliorer leurs performances, dans une série de disciplines où ces équipements et cet encadrement font défaut. Il y a quelques jours, le projet a connu une avancée importante, avec la publication de l’appel à candidatures.

"On sait qu’aujourd’hui, faute de structures adaptées, nos athlètes sont éparpillés un peu partout sur notre territoire, même à l’étranger pour certains, explique Adrien Dolimont, ministre wallon en charge des infrastructures sportives. L’idée, c’est d’essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour l’entraînement, dans la perspective du haut-niveau."