Run & bike

À deux, une personne court et l’autre l’accompagne à vélo, et on peut inverser quand on veut. L’avantage est que la personne à vélo peut se reposer de son effort tout en continuant à bouger. Mais il sera préférable de pratiquer cette activité entre personnes de même taille pour ne pas devoir régler le vélo à chaque changement.