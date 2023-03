Dans la vie de tous les jours Alan, 23 ans, est quelqu’un de plus timide, réservé et renfermé. Grâce à Peach, il devient une toute autre personne et il se dévoile complètement :

Quand je mets la perruque et le maquillage, c’est un peu comme une armure. J’ai l’impression d’être plus fort et de pouvoir faire plus de choses. Même si les gens me jugent, je me dis qu’ils me regardent parce qu’ils sont jaloux et parce que je suis belle (…) Elle m’apporte de la confiance en moi et elle me fait accepter mon côté féminin. Je suis mieux dans ma peau.