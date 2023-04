[Spoiler] Découvrez qui est la septième candidate à quitter Drag Race Belgique

Si aujourd’hui Renaud est épanoui et a trouvé sa voie dans l’univers du drag, ça n’a pas toujours été facile pour lui. Notamment lorsqu’il était plus jeune :

J’ai eu une enfance plutôt calme, seule. Le coming-out a été plutôt compliqué mais c’était à une autre époque, c’était il y a plus de 20 ans. Quand je l’ai annoncé à ma mère ça a été plutôt directement " Oulalah, VIH, prostitution, drogues "… un mix de tout. Il lui a fallu quelques mois où on n’a pas été plus en contact avant de comprendre, de s’informer et au final d’accepter et maintenant, on est les meilleurs amis du monde. - Renaud.