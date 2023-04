[Spoiler] Découvrez le superbe cadeau gagné par la gagnante du Maxi Challenge en demi-finale de Drag Race

Après avoir remporté 2 victoires, Drag Couenne gagne pour la 3ème fois le maxi challenge de la semaine. Elle est la première finaliste à se qualifier pour la grande finale de Drag Race Belgique qui sera diffusée ce jeudi 6 avril à 20h sur Auvio!

Grâce à ses talents d'oratrice, elle remporte une cabine pour 2 personnes pour l’édition 2023 de LA CRUISE!

Une cabine avec terrasse pour deux personnes sur The Cruise organisé par La Démence, les vacances les plus inoubliables. À bord de l’Explorer of the Seas de Royal Caribbean du 9 au 16 juillet 2023. Avec un départ de Ravenne en Italie pour Sarandë en Albanie, Argostoli en Grèce, Malte et la Sicile.