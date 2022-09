Splendide réédition pour The Number of the Beast !

Iron Maiden vient de dévoiler les détails de la réédition de The Number of the Beast sous forme d’un triple vinyle pour les 40 ans de cet album mythique.

D’emblée, une belle raison de se jeter sur cette sortie : le titre "Total Eclipse" figurera sur la réédition de l’album, à la place de "Gangland" qui s’y trouvait dans les éditions précédentes. Steve Harris est revenu sur cette décision : "C’était prévu comme ça à la base. Mais la raison pour laquelle ça ne s’était pas fait tenait au rush de cette période un peu folle. Où nous avions sorti le single "Run to the Hills" avant de partir en tournée. Nous avions dû choisir une face B pour ce titre, qui se retrouverait aussi sur l’album. Le choix s’était posé entre "Gangland" et "Total Eclipse", et nous avons pris la mauvaise décision. "Total Eclipse" est une chanson plus forte, et l’album aurait été encore meilleur si elle avait figuré dessus."

Les deux autres disques de ce coffret contiendront, pour la première fois en vinyle, le live Beast over Hammersmith, soit des extraits de concert captés en 1982 durant la tournée "Beast on the Road World Tour", prestations données quelques jours avant la sortie de The Number of the Beast. Ce live n’était jusqu’à présent disponible qu’en CD dans le coffret Eddie’s Archive datant de 2002.

La sortie de cette réédition est prévue pour le 18 novembre.