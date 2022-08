Splatoon 3 : envie de tester ? Le Splatfest, c’est ce samedi !

Le prochain opus des petits calamars humanoïdes sortira chez nous le vendredi 9 septembre sur Nintendo Switch. Cela dit, si vous n’avez jamais tenté l’expérience de ce jeu de tir à la troisième personne, très coloré et très compétitif, une occasion s’offre à vous : le Splatfest !

Petit rappel pour les nouveaux : dans Splatoon, vous formez une équipe, et vous êtes armé de votre pistolet à peinture. Le but ? Conquérir le plus de terrain, d’espace possible avec votre peinture, contre l’équipe ennemie !