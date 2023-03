Spitgate : Harry Styles a-t-il craché ? Chris Pine donne sa version des faits

Alors, son agent aurait-t-il menti ? Apparemment non. "Harry ne m'a pas craché dessus", a tranché Chris Pine dans une interview. Il avoue que la vidéo semble montrer le contraire, mais ce n'est pas le cas. "Je crois que Harry s'est baissé et m'a dit : "Ce sont juste des mots, non ?". Il s'agissait d'une blague qu'on avait entre nous. On était tous jetlagués et on essayait de répondre le mieux possible aux questions, mais parfois quand tu fais ces conférences de presse, ton cerveau devient confus et ce que tu dis c'est du charabia, du coup on rigolait en disant : Ce sont juste des mots", a-t-il expliqué.