Spiritualized : Objectif lune

Depuis la sortie de l'incroyable album "Ladies and Gentlemen... We Are Floating in Space", Spiritualized a franchi le mur du son et dépassé les convenances pour organiser un voyage cosmique, complètement hors du temps. De retour aux fondamentaux de son univers intergalactique, le musicien britannique met ainsi les pendules à l'heure au moment d'entamer le chapitre "Everything Was Beautiful". Placé en ouverture du disque, le morceau "Always Together With You" est une envolée psychédélique de haut vol. Gorgé de gospel, de chorales doo-wop, de paillettes glam-rock, de références aux Beach Boys ou à My Bloody Valentine, ce premier titre met d'emblée l'album sur orbite. Face à une telle performance, une question se pose : que faire après une telle entrée en matière ? La réponse de Jason Pierce passe forcément par des choix multiples...