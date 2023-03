Spiritualité, accidents, musique algérienne : discussion avec Sabrina Bellaouel autour de son nouvel album

Avec cet album, Sabrina Bellaouel peut s’inscrire comme l’une des figures du R&B en France. Avec son style plutôt versatile, on ose la comparaison avec une SZA qui aurait pris en main les machines électroniques. Rapprochement qu’elle reçoit comme un compliment."Je suis très fan de SZA. Elle a une flexibilité dans la voix, elle peut poser sur presque toutes les instrus. On sent qu’elle est libre et moi je mets beaucoup de valeur là-dedans." Reste ce côté électronique qui la fait se démarquer et qui creuse son identité. Une facette qu’elle a découverte assez jeune. "Je me souviens très bien d’une publicité pour les produits laitiers avec un morceau de Telepopmusik. C’est le premier morceau où j’ai fait 'waouw, mais c’est quoi ce truc'. Puis j’ai découvert Daft Punk, c’était incroyable. Après j’ai eu la chance de faire partie d’un groupe (The Hop) fait de musiciens hyper pointus. Donc j’ai découvert Radiohead, dans leur forme plus électronique, Atoms For Peace, les projets de Jonny Greenwood, tous les trucs un peu expérimentaux. Et puis Steve Reich, la musique répétitive… J’ai vraiment diggé petit à petit, c’était des fils que je tirais et je tombais sur des choses de plus en plus dingues à chaque fois."