SpinLaunch : la Nasa va tester un système de lancement par centrifugeuse

SpinLaunch propose une nouvelle manière d’envoyer des satellites dans l’espace : par centrifugeuse électrique.

"Ce qui a commencé comme une idée innovante pour rendre l’espace plus accessible s’est matérialisé en une approche de lancement techniquement mature et révolutionnaire", a déclaré SpinLaunch dans un communiqué. "L’industrie prévoyant de lancer dix fois plus de satellites au cours de la prochaine décennie, il est plus urgent que jamais de développer une technologie d’accès à l’espace respectueuse de l’environnement."

Le système fonctionne comme vous l’imaginez probablement : une charge utile (pouvant peser jusqu’à 200 kg) est attachée à un bras en fibre de carbone qui tourne jusqu’à une vitesse de 8047 km/h (plus de six fois la vitesse du son) avant d’être lâchée et lancée vers l’espace. Les satellites destinés à être envoyé par cette centrifugeuse doivent être ultra-robustes et pouvoir supporter une pression de 10.000 G, comme le souligne cnet. Une fois arrivé dans la haute atmosphère, une fusée pourra prendre le relais et leur donner la poussée finale vers l’orbite, dans l’espace.