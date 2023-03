Spiennes : Concilier sa vie de femme et gérer un restaurant c'est possible !

Au cours des dernières décennies, les femmes ont joué un rôle de plus en plus important dans le monde de la cuisine professionnelle, devenant des cheffes de cuisine de renom et des restauratrices respectées dans le monde entier. Bien que cela puisse sembler normal aujourd’hui, il y a encore peu de temps, les femmes étaient souvent exclues de ce domaine.

Aurore Gobert, succède à sa mère, à la tête d’un restaurant à Spiennes près de Mons, qui propose plus de 85 préparations de moules différentes. Cela faisait 20 ans qu’Aurore accompagnait sa mère dans le métier, pour elle c’était une suite logique.

Le métier est passionnant et prenant mais il offre peu de temps pour s’occuper des enfants et de la vie de famille.

Aurore peut cependant compter sur son compagnon pour s’occuper de leurs deux enfants en bas âge.

" Ce n’est vraiment pas évident. Des horaires catastrophiques mais quand on aime, on le fait avec plaisir. "

Concilier son métier et sa vie de femme peut sembler être un défi insurmontable, mais avec un peu d’organisation et de planification, il est possible de trouver un équilibre satisfaisant entre les deux.