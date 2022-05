Spider-Man, une toile de 20 ans

Sorti le 3 mai 2002, le film "Spider-Man" revient sur l’origine du super-héros, sur le comment du pourquoi de ses superpouvoirs, sur ses relations compliquées avec l’amour de sa vie Mary-Jane et sur l’un de ses plus beaux vilains, le fameux Bouffon Vert ! Tous ces personnages étant parfaitement et respectivement interprétés par Tobey Maguire, Kirsten Dunst et Willem Dafoe. Dès sa sortie, le film est un succès, tant critique que public. Et pour cause, il est tout aussi drôle que touchant et bourré d’action. Le mélange est parfait et les effets spéciaux de qualité. Il faut dire aussi que derrière la caméra, on retrouve Sam Raimi, l’un des spécialistes de ce genre de mélanges. C’est à Raimi qu’on doit la brillante et horrifique saga "Evil dead". Pourtant, Sam n’était pas le premier choix des studios Columbia et Sony. À l’origine, ils voulaient James Cameron. Et encore, les noms de Tim Burton, Chris Columbus ("Maman, j’ai raté l’avion"), Roland 'Boom Boom' Emmerich, David 'Seven' Fincher et Ang Lee (lui, il fera "Hulk") avaient aussi été proposés. Mais Sam Raimi s’est imposé et marqué cette histoire de son empreinte. Mieux encore, avec sa vision de Spider-Man, il a ouvert, il y a 20 ans, une nouvelle voie, une nouvelle ère, celle des Super-Héros sur grand écran. Alors oui, avant, il y a eu Superman avec Christopher Reeve et Batman avec Michael Keaton mais Sam Raimi, Tobey Maguire et leur Spider-Man ont tissé les bases d’une toile à la fois populaire et spectaculaire. Sans eux, pas d’Iron Man, ni de Captain America et encore moins de Batman (encore lui, mais la version de Christopher Nolan). Grâce à eux, le film de super-héros est devenu un genre à part entière, un filon rentable.