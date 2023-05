En décembre 2018, " Spider-Man : New Generation " nous retournait la tête en mettant en scène les aventures de Miles Morales, jeune New-Yorkais métis et seconde incarnation (après Peter Parker) de Spider-Man dans l’univers Ultimate Marvel. S’y frottant à différentes versions de lui-même venues d’autres univers , l’homme-araignée s’en donnait à cœur joie dans un véritable tourbillon d’animation pop et inventive .

Il revient aujourd’hui en pleine crise identitaire pour une nouvelle aventure qui s’annonce encore plus folle, plus fun et plus spectaculaire, multipliant les personnages, les mondes et les styles graphiques afin de délivrer un divertissement absolument total.