Spider-Man en animation : bande annonce pour la suite très attendue de "Spider-Man : New Generation"

Il y a eu 8 films Spider-Man avec des acteurs de chair et d'os en l'espace de 20 ans. Plusieurs vrais bons films, quelques énormes succès (dont le dernier en date, Spider-Man : No Way Home). Mais pour beaucoup, le meilleur film Spider-Man à ce jour est un film d'animation, c'est Spider-Man : New Generation (Spider-Man: Into the Spider-Verse en VO), remportant même l'Oscar du meilleur film d'animation. Un film effectivement remarquable, d'une très grande inventivité et qui mêlait différents types d'animation.