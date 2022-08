Spider-Man a 60 ans ! Comment s’explique ce succès transgénérationnel ?

C’est l’histoire d’un super-héros qui aurait pu ne jamais voir le jour. Un héros qui s’appelle araignée, ça ne peut pas marcher, tout le monde déteste les araignées. Et puis, un héros adolescent, ça ne fait pas sérieux. Un héros, ça doit être grand et musclé. Or Peter Parker est un étudiant gringalet, coincé et surprotégé par sa tante.

Mais le scénariste Stan Lee et le dessinateur Steve Ditko persistent dans leur idée et décident de publier la première aventure de leur homme araignée dans le tout dernier numéro du magazine comics The Amazing Fantasy, en août 1962. Le succès est immense et quelques mois plus tard, en mars 1963, paraît le tout premier numéro de The Amazing Spider-Man. La série existe encore aujourd’hui.