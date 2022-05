SPICE: le quintet post-punk californien revient avec le mélodique et impétueux "Viv"

Le disque s’enchaîne avec "Any day long", hymne catchy dans la même veine que le morceau précédent, qui laisse place à "Ashes in the Birdbath". Plus apaisé, on y redécouvre sur ce dernier toute la beauté du violon de Victoria. Sous-estimé sur le premier album, il reprend ses lettres de noblesse : "Je pense que ça a beaucoup à voir avec la manière dont ce second album a été enregistré. Ce n’est pas très commun finalement d’intégrer du violon dans ce type de musique post-punk ou peu importe comment tu la qualifies. Du coup au début, sur le premier l’album, c’était plus difficile de le concevoir."

Sur ce disque on a vraiment fait attention à ce que le violon ait un impact important. Il a ce pouvoir de rendre les choses plus scary et mélancoliques.

Présence confirmée sur "Melody drive", mystérieux interlude instrumental et sur Vivid, plus long morceaux de l’album, certainement le plus lancinant et torturé.