Spice Girls, The Andrews Sisters, The Suppremes, saviez-vous que les premiers girls band datent du XVIIIe siècle ?

Les Girls Band ont marqué l’industrie musicale et les mémoires. On se plonge dans l’histoire de ces groupes de filles en commençant par The Andrews Sisters jusqu’à nos jours avec la K-Pop et BlackPink. En passant par des groupes Afro-Américains comme The Suppremes, du rock avec The Runaways, aux années 90 avec le Girls Power des Spice Girls en Angleterre et aux USA avec Destiny’s Child, mais aussi des Girls Band dans la musique classique, car oui, elles excellent aussi dans le domaine. On parcourt cette histoire musicale avec Ellen Ichters, productrice et animatrice de "Quartier Livre" (RTS La Première), "Spectrum" (Couleur 3) & QWERTZ (RTS) et Valentine Jongen, présentatrice et experte musicale sur la Première.

Les girls band modernes sont nés aux USA. The Andrews Sisters, The Three X Sisters, and The Boswell Sisters sont des groupes créés dans les années 20 et années 30. Leur point commun, je vous le donne dans le mile, elles sont souvent des sœurs, blanches et leur truc, c’est l’harmonie vocale. Pourtant en musique classique, on peut remonter plus loin dans le temps au XVIIIe siècle à l’époque de Vivaldi. Le violoncelliste passe une partie de sa vie à Venise et il va devenir maître de violon à l’Ospedale della Pietà. C’est un hospice, un orphelinat pour les enfants. Les enseignants leur offrent des formations pour leur futur métier. " Et parmi les métiers qu’on apprend aux filles, il y a ceux de musicienne, chanteuse et instrumentiste. Cette formation offerte par l’Ospedale della Pietà est très complète. Comme elles sont élevées et prises en charge par cet hospice, elles doivent une dizaine d’années de service pendant lesquelles ces jeunes filles vont chanter et jouer de la musique en groupe. " explique Valentine Jongen. Ces jeunes filles vont avoir un succès incroyable, les gens venaient de partout en Europe pour les écouter. Et un certain Jean-Jacques Rousseau va lui aussi se déplacer jusqu’à Venise afin de les rencontrer.

Le girls band moderne un concept anglo-saxon

Revenons dans les années 20 – 30 avec l’arrivée des groupes de filles modernes. La culture anglo-saxonne facilite leur formation, car elle est profondément musicale. " Par le biais de l’Église qui est évidemment un creuset formateur pour tellement de styles musicaux et pour les toutes les origines culturelles des États-Unis. Dans cette culture les gens chantent ensemble, mais aussi les groupes de femmes. On y apprend la maîtrise musicale et la maîtrise vocale. La première chose que l’on demande aux femmes c’est de chanter et de préférence ensemble, le reste est une affaire d’hommes. La production, la composition, l’enregistrement et bien sûr le business. " explique Ellen Ichters.

Et Valentine Jongen vous conseille le roman " La sonate oubliée " de l'autrice Belge Christiana Moreau afin de découvrir l'histoire des jeunes filles de l'Ospedale della Pietà.

Un dossier préparé par Fanny Cuisset