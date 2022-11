"Sphère d'influences" - Livre de José Barroso, Jocelyn Lermusieaux et Samy Mouhoubi

Samy Mouhoubi nous parle du contexte général du livre "Sphère d'influences". "On a tenté de retracer au plus près les contextes autour de grands matches de l'histoire avec des archives, des contacts avec certains des protagonistes, on a sourcé au mieux les 20 chapitres qui composent le livre." Il continue, "l'idée était de remettre en perspective le football, la politique et la diplomatie qui contrairement à ce qu'Emmanuel Macron, actuel président français dit qu'il n'y avait pas de dichotomie possible entre le football et la politique ou comme s'échine encore à le dire, l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino, existe bien."

Il termine en expliquant qu'il faut remonter au début pour comprendre l'histoire. "Le français, Jules Rimet, qui a créé à la fois la FIFA et la Coupe du Monde avec d'autres personnes, l'a fait en partant d'un bon sentiment. L'idée était de créer une passerelles entre les nations et les sportifs, pour sortir de la boucherie de la première guerre mondiale. Mais très vite, on se rend compte que la politique, la diplomatie et les antagonismes régionaux peuvent très vite reprendre le dessus."