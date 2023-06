88.000 Wallons ont reçu une lettre du SPF Finances… en néerlandais. Un courrier plutôt étrange qui en a interloqué plus d’un. C’est notamment le cas de Muriel Dessy, une habitante de La Louvière : "après investigation, j’ai deviné que c’était pour des paiements anticipés d’impôts, mais je ne comprends pas pourquoi on me l’envoie en néerlandais. Nous sommes à la Louvière et la langue principale c’est le français."