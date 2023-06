SPF 15, 30, 50 ... Que signifient les indices des crèmes solaires ?

Choisir son indice en fonction de son type de peau

Six phototypes de peau ont été déterminés. De la peau très claire avec taches de rousseur en passant par les peaux claires et cheveux blonds jusqu’aux peaux noires, les indices varient mais il a tout de même une constante : tous les types de peau doivent être protégés avec une attention toute particulière aux zones du corps les plus exposées comme le nez, le cou et les oreilles. Il est aussi conseillé d'éviter les heures chaudes, entre 10 et 16 heures, et porter de bonnes lunettes avec filtre anti-UV.

La peau des enfants est particulièrement fragile, elle nécessite un indice de protection maximale et doit être appliquée toutes les deux heures. Précisons encore que le terme d’écran total n’existe plus ! Aucune protection solaire ne garantit une protection totale contre les rayons ultraviolets.

Peut-on se fier aux indices de protection indiqués sur les crèmes solaires ?

Sur 10 marques testées par une association française de consommateurs, seules 4 confirment la haute protection affichée sur leurs étiquettes.