Speranza Scappucci est nommée cheffe invitée principale du Royal Opera House de Londres

La cheffe d’orchestre italienne Speranza Scappucci vient d’être nommée "cheffe invitée principale" du Royal Opera House et devient la première femme à occuper ce poste. Elle prendra sa fonction en septembre 2025, en même temps que le nouveau directeur musical de la maison lyrique, Jakub Hrůša.

Depuis son départ de la direction musicale de l’Opéra Royal de Wallonie, la cheffe d’orchestre italienne Speranza Scappucci multiplie les premières fois : en janvier 2022, elle fait ses débuts historiques à La Scala de Milan, devant la première Italienne à diriger l’orchestre de la grande maison lyrique milanaise. En septembre 2022, elle fait ses débuts à l’Opéra national de Paris et en novembre dernier, c’est au Metropolitan Opera de New York qu’elle fait ses premiers pas, en dirigeant le Rigoletto de Verdi.

Et c’est une autre première qui lui vaut aujourd’hui sa nomination en tant que cheffe invitée principale du ROH de Londres : en effet, en juillet dernier, Speranza Scappucci dirigeait Attila de Verdi à Covent Garden. "Lorsque j’ai fait mes débuts en juillet dernier, j’ai ressenti une connexion immédiate avec l’orchestre et le chœur", a déclaré la cheffe d’orchestre italienne. Une connexion qui a été remarquée par le directeur du Royal Opera House, Oliver Mears, qui s’est dit "extrêmement impressionné par la merveilleuse relation qu’elle a nouée avec l’orchestre. Sa chaleur, sa musicalité exceptionnelle et l’étendue de son répertoire font d’elle le complément idéal de la famille de Covent Garden."

Speranza Scappucci, qui sera de retour à Liège à la fin de ce mois juin pour diriger Le dialogue des carmélites de Poulenc, prendra ses fonctions à Covent Garden en septembre 2025, en même temps que le nouveau directeur musical de l’institution, Jakub Hrůša, qui s’est montré très enthousiaste quant à la future collaboration avec sa consœur.