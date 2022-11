" Spér ", " Macrale " et " Ramon " flottaient dans les studios de Liège ce lundi 31 octobre ...

En ce soir d’Halloween, " Spér ", " Macrale " et " Ramon " flottaient dans les studios de Liège. L’équipe était au rendez-vous pour une spéciale " Halloween " !

Isabelle Hauben a commencé par une chronique sur les origines d’Halloween et superstitions.

On a écouté une magnifique archive de la Sonuma sur les " Macrales de Haccourt " !

Du côté de la capitale, Guy Ribant, notre chroniqueur bruxellois, a parlé de " Exorcizem à Berchem Sainte Agathe " un roman qui donne les " poepers " …. Le ton était donné !

Louis Dechange, le jeune tiktokeur et chroniqueur liégeois, a parlé de la légende de Tolumont ! Une histoire de grand-mère bien de circonstance … Un petit jeu musical était également au programme de Louis …

C’est le contrôle à l’aveûle qui était de circonstance, notamment avec " Thrilleur " de Mickaël Jackson, " La salsa du démon " du Grand Orchestre du Splendid en passant par " Les démons de minuit " du groupe Images.

Le moment tant attendu des auditeurs et téléspectateurs : " Je n’ai pas changé " de Julio IGLESIAS, interprétation libre en wallon écrite par Véronique Adam, et interprétée par elle et Martin Charlier, les deux présentateurs de l’émission du lundi soir !

Evidemment en ce 31 octobre, l’invité par téléphone était une " macralle " de Vielsalm !

Isabelle nous a raconté également une petite histoire d’Halloween en wallon avec le jeu de la pomme … L’équipe s’est prise au jeu et je vous invite à revoir l’émission pour découvrir le gagnant !

Et comme il est de tradition chaque lundi soir avant de se quitter, l’équipe a chanté :

" Timps d’è râler ou d’ènnè râler, vos savez bin que lès mames sont droles…

Timps d’è râler, timps d’è râler, èles n’ont pus d’ liards à despinser "

Encore un bon moment où on apprend en s’amusant, à retrouver chaque lundi dès 20H00 sur Vivacité et sur Auvio.

Si vous voulez écouter la chanson-défi de la semaine, un clic et c’est parti !