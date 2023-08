Si aujourd’hui vous trouvez la bouille de Speedy fort sympathique, elle n’a pas toujours été dessinée comme ça. Au départ, Speedy ressemblait davantage à un rat. Et quand elle souriait, sa dent en or scintillait. Ce n’est qu’en 1955 que l’illustrateur Friz Freleng lui donne son aspect si jovial. Friz n’est pas n’importe qui. Il a d'abord appris son métier aux côtés de Walt Disney (encore lui). Et on lui doit encore les silhouettes si reconnaissables de personnages comme la Panthère rose, Sam le pirate et Sylvestre le chat. Sylvestre ou en VO dans le texte "El Grosso Mineto" (je crois qu’il n’y a pas besoin de traduction, de VF). Speedy et Sylvestre se rencontrent donc pour la première fois en 1955 (grâce à Friz) dans le court-métrage tout simplement intitulé "Speedy Gonzales". Une rencontre explosive et réussie vu que ledit dessin animé remportera l’Oscar du meilleur court d’animation en 1956.