Speedrun : nouveau record pour Super Mario Bros.

Pour rappel, le speedrun est une pratique de plus en plus courante dans le milieu du jeu vidéo. Le but ? Terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible, en fonction de certaines règles et catégories.

En ce qui concerne le record de Niftski, la course est enregistrée dans la catégorie "any%", c’est-à-dire terminer le jeu, et ce, de n’importe quelle manière.

Au vu de ses précédents records et de sa maitrise du jeu, ne soyez pas trop jaloux quand vous voyez son Mario frôler des plantes carnivores, tout réside dans la maitrise !