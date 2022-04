Speedons : les speedrunners récoltent plus de 800 000 €

Le speedrun est une pratique de niche, avec pour chaque jeu sa communauté. Le Speedons est l’occasion pour ces communautés de se retrouver et de se mélanger. Runners et spectateurs sont tous animés par la flamme du speedrun. Le public est venu pour admirer le spectacle et encourager leurs amis runners. “On regarde Marco tous les soirs” raconte Yohan et Dimitri, venus supporter leur ami Caaaaarlito, speedrunner sur Metroid Dread.