Speedons : le marathon caritatif français bat de son plein !

Pour rappel, en quelques lignes, le speedrun, c’est un mode de jeu qui consiste à terminer un jeu vidéo le plus rapidement possible ! Évidemment, plusieurs règles régissent le speedrun : des runs "any%" (terminer le jeu le plus vite possible peu importe comment), des runs "glitchless" (sans utilisations de glitches du jeu), des runs avec des passages obligés sur certains endroits d’un jeu, etc.