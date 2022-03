Spéculations inédites autour du nickel, des investisseurs perdent des fortunes

Le nickel est un métal dont on ne parle quasiment jamais et, pourtant, il fait actuellement l’objet de spéculations absolument inédites. Inédites au point que certains investisseurs qui avaient spéculé sur une baisse du nickel — on appelle ça des positions short, des positions courtes dans le jargon financier — ces investisseurs, ces spéculateurs, ont perdu des fortunes.

Éric Dor, directeur des études économiques à l’IESEG School of Management, nous explique comment : "Une position courte sur une matière première, ici en l’occurrence le nickel, c’est tout simplement vendre une certaine quantité de nickel à terme, donc pour livraison à une certaine date dans le futur et à un prix fixé dès maintenant sur le contrat. Ceux qui souscrivent à un tel contrat de vente à terme de nickel, qu’ils n’ont pas, jouent à la baisse sur le prix du nickel. Vous pensez que le prix du nickel va baisser et vous voulez en profiter, donc vous vendez dès maintenant le nickel à un certain prix et vous espérez que quand vous devrez le livrer, vous pourrez l’acheter à un prix moins élevé que le prix du contrat, ce qui fait que vous pourrez acheter pas cher et revendre au prix qui avait été fixé, et donc empocher une belle plus-value."