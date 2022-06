SPECTRE rassemble sept sculpteurs et sculptrices dans le Museum du Botanique

La démocratie distordue

L’œuvre la plus directement politique est celle de Charlotte Lavandier qui travaille elle aussi sur l’architecture, mais sur les éléments qui relèvent de la banalité. Formée à l’architecture d’intérieur, la plasticienne débusque et révèle le sens caché de ces éléments, comme l'oppression ou la norme. Par exemple, elle s'intéresse au faux-plafond, utilisé dans les bureaux d’entreprise ou d’administration. Charlotte Lavandier a fait une intervention sur un faux-plafond qu’elle a abaissé à sa hauteur. Du coup, le corps des visiteur.euse.s est engagé : soit on a la bonne taille et on passe, soit on est obligé de se voûter. Une réflexion sur l’administration et le management en entreprise: on rentre ou pas dans les bonnes cases.

Pour Spectre, l'artiste a créé un labyrinthe de 41 isoloirs.