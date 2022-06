"Spectre": l’expo de sculpteur.trice.s à voir au Botanique

3 sculpteurs, 4 sculptrices, Belges ou Français, tous.tes travaillant à Bruxelles ou à Liège. Voici la génération montante d’artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles réunis dans une seule exposition au Museum du Botanique. Et La Trois vous offre vos entrées.

C’est une occasion unique de se frotter au monde de la sculpture en découvrant le travail de 7 sculpteur.trice.s, toutes générations confondues, et présenté sous forme de scénographie théâtrale.

L’art sauvage et indiscipliné du Liégeois Jonathan De Winter, les sculptures minérales fluides de la Bruxelloise Alexandra Leyre Mein, les installations questionnantes de la Française Charlotte Lavandier, et aussi le travail de Benoit Jacquemin, Lucie Lanzini, Lionel Pennings et Amélie Scotta. Des objets de béton, de brique, de bois, de résine et de plâtre, des objets de notre quotidien devenus extra-ordinaires après être passés entre leurs mains et leurs inspirations, et que l’on pourra découvrir dès ce 16 juin et jusqu’au 7 août au Botanique à Bruxelles.

