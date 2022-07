Spectateurs, Horeca, commune : Binche se prépare pour le Tour de France

Les commerçants jouent le jeu également. Les restaurateurs et tenanciers de cafés ont mis le paquet, comme ce gérant de bar restaurant, Bastien Cordier : "On s’organise. On va mettre deux bars et un food truck, pour pouvoir nous focaliser sur les boissons". Son établissement se trouve juste en face du podium. "On verra en fonction du temps qu’il fera aussi", ajoute-t-il. Mais, motivé, il est prêt à faire face au stress : "On est contents de voir des gens et que les gens profitent de la foule".

David Bara, lui aussi est prêt. Les grosses festivités, il y est habitué. "Ça ne vaut pas le carnaval, c’est moins de stress, c’est moins de personnel, nuance-t-il. Les gens sont étendus sur tout le circuit. Et tous les gens qui sont là ne viennent pas forcément dans les établissements Horeca". Mais il ajoute : "On a augmenté le personnel et le stock, mais on n’a pas fait le double non plus. Il ne faut pas oublier que les gens ne restent pas. Après le départ, ils s’en vont et on vit avec les Binchois".