Spectaculaire : un cycliste percute de plein fouet une voiture

On se trouve sur une petite route sinueuse en sens unique et réputée dangereuse en Angleterre. Des images impressionnantes que vous partage Mathieu Van Overstraeten dans le post du jour du 6/8.

Pour vous situer, cette route relie " Goyt Valley " à " Cat and Fiddle " réputée comme l’une des plus dangereuses du Royaume-Uni.

A bord de sa grosse voiture, un automobiliste roule paisiblement à 50 km/heure sur cette voirie lorsque soudain, il se retrouve face à un obstacle inévitable et le choc fait froid dans le dos. Un cycliste n’ayant pas respecté les panneaux de signalisation de sens unique et roulant à vive allure (à plus de 65 km/heure) percute de plein front le véhicule et atterri sur le pare-brise.

Plus de peur que de mal pour le sportif se relevant rapidement, il sortira de l’hôpital sans le moindre traumatisme et la moindre fracture.

On rappellera que même à vélo il faut regarder les panneaux de circulation pour éviter ce genre de mésaventure.

