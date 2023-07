Spectaculaire incendie au Delhaize de Chaumont-Gistoux cette nuit, plusieurs maisons évacuées mais pas de victime

Un très important incendie s’est déclaré cette nuit à Chaumont-Gistoux, dans le bâtiment qui abrite le Delhaize le long de la chaussée de Huy. Devant l’ampleur du sinistre, les pompiers ont déclenché le plan rouge "majeur", en concertation avec les autorités locales, ce qui implique notamment l’envoi d’importants moyens supplémentaires pour combattre les flammes. Toutes les casernes du Brabant wallon ont été mobilisées. Et des renforts sont aussi arrivés de Gembloux, Eghezée et Overijse. A 8 heures, la situation était sous contrôle.

La commune indique qu’il n’y a pas de victime. Le concierge et sa famille qui vivaient dans l'immeuble ont pu quitter les lieux à temps et ont été relogés. Quelques habitations proches ont aussi été évacuées et il a été recommandé aux riverains de garder portes et fenêtres fermées.

En plus d'une grande surface, le bâtiment en feu, recouvert de bois, abritait notamment une salle de sports. C'est aussi là que fut installé l'an dernier un centre de vaccination contre le Covid.