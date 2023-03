Spectacles de rue et parades musicales le 18 mai pour la 33e édition du festival Sortilèges à Ath

Pour sa 33e édition, le festival Sortilèges se redéploie dans le cœur historique d’Ath avec des spectacles d’Arts de Rue en tout genre. Le 18 mai, la ville fait ce qui lui plaît !

Le jeudi de l’Ascension, une centaine d’artistes, près de 40 compagnies, envahiront à nouveau la Cité des Géants, pour le bonheur des milliers de spectateurs. Une vingtaine de lieux deviendront le théâtre de spectacles de rue, de cirque et des parades musicales pour un public de tout âge.

Le festival accueillera un nouvel espace familial, le Bercail, imaginé par les participants aux stages et ateliers de Ruée vers l’Art (Centre d’expression et de Créativité de la MCA) qui ont décidé de réenchanter la cour du Château Burbant pour le plaisir des plus petits.