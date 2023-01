Spectacle triptyque ébouriffant à Central les 27 et 28 janvier

Sur les soirées du 27 et 28 janvier, le Théâtre de La Louvière accueille un spectacle en trois temps de la compagnie de danse Peeping Tom.

"TRIPTYCH. The missing door, The lost room and The hidden floor" se déroule autour de trois courtes pièces, créées entre 2013 et 2017 avec le Nederlands Dans Theater. Cette fois, la composition est réadaptée avec un tout nouvel ensemble de danseurs, choisis spécialement pour leur rôle.

Ce spectacle triptyque ébouriffant, parfois inquiétant, et même macabre, transporte les spectateurs à la frontière entre réalité et esprit. Sur deux heures, la narration manie avec force le passage de l’ordinaire à l’étrangeté, brouillant au passage l’espace-temps. Dans des décors inspirés du monde cinématographique, les performances de danse presque acrobatiques, offre à la pièce un esthétisme époustouflant.

Trois espaces fermés dans lesquels les corps se déchaînent : un homme perdu, entre la vie et la mort, dans un labyrinthe aux portes obstinément fermées ; un navire habité par des personnages tourmentés ; un restaurant en proie à la montée des eaux. Déstabilisés, les personnages se débattent au sein d’un monde hyperréaliste, inquiétant, où sont brouillés les repères temporels. Souvenirs ou prémonition ?

Le Théâtre | Place communale, 22 – 7100 La Louvière