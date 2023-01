Inno JP, le gars plus si anonyme!

La saison dernière, il faisait se bidonner le Little TTO. Maintenant, il est prêt à triompher dans la grande salle. Parce qu’Inno, promis juré, tout le monde va en parler. Né Innocent en 1983 à Kigali, devenu Jean-Paul en 1984 à La Hulpe, Inno JP se décrit comme un vrai Bounty des familles, noir dehors, blanc dedans (difficile qu’il en soit autrement quand on a grandi dans le BéWé ;-).

Son spectacle raconte sa drôle de vie d’enfant adopté par un couple de lesbiennes âgées, sa découverte de lui-même, du monde et son regard sur la vie. Si l’on rit et si l’on s’émeut parfois, on est surtout soufflé par l’écriture d’Inno JP, son aisance, sa vivacité et la manière dont il aborde en toute décontraction des sujets qu’on n’attend pas nécessairement sur ce genre d’exercice. Préparez-vous à le voir exploser.